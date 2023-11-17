GERGERLİOĞLU’NDAN BAKAN KOCA’YA 4 AYRI SORU ÖNERGESİ

SEMT POLİKLİNİĞİNİ GÜNDEME TAŞIDI

SEKA yürüyüş yolu semt polikliniğinin depreme karşı dayanıksız olması sebebiyle yıkılarak aynı bölgede yeniden semt polikliniği inşa edileceği iddialarını Bakan Koca’ya soran Ömer Faruk Gergerlioğlu önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?

2- Eğer iddialar doğruysa tartışmalara sebep olan Seka Yürüyüş Yolu Semt Polikliniğinin deprem raporunu kamuoyu ile paylaşılacak mı?

3- 02.10.2023 tarihinde gazetelerde yayınlanan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan’ın “Semt Polikliniği kapatılmayacak” açıklamaları sonrası Semt Polikliniğinin kapatılarak binasının yıkılacağı iddiası doğru mudur?

4- SEKA Yürüyüş Yolu Semt Polikliniğin acele ile kapatılarak deprem raporunu beklemeden içindeki eşyaların boşaltılmasının gerekçesi nedir?

5- Yıkılacağı iddia edilen Semt Polikliniği binasının yıkımı ne zaman başlayacak? Yerine yapılması planlanan yeni bina ne zaman tamamlanacak?

SEKA B BLOK YIKILIP HASTANE Mİ YAPILACAK?

Seka Devlet Hastanesi B Blok binasının boşaltılmaya başlandığı, bu binanın yerine 250 yataklı yeni bir hastane yapılmasının planlandığını iddialarını Fahrettin Koca’ya soran Gergerlioğlu’nun soruları şu şekilde;

1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?

2- Eğer iddialar doğuysa deprem raporu henüz çıkmamış olan bina neden boşaltılarak hizmet durduruluyor?

3- SEKA Devlet Hastanesinin B Bloğu yıkılarak yeni bina yapılacağı iddiası doğru mudur? Eğer iddia doğruysa yıkılacak bir binaya devlet bütçesinden büyük meblağlar harcanarak neden tadilat yapılmıştır?

4- SEKA Devlet Hastanesinin B Bloğunun yıkımına ne zaman başlanacaktır? Yerine yapılacak olan 250 yataklı hastaneyi ne zaman tamamlamayı planlıyorsunuz?

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINI SORDU

Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli Devlet Hastanesi’nin poliklinik girişinin karşısında bulunan Kocaeli Halk Sağlığı Laboratuvarını Bakan Koca’ya sordu. Gergerlioğlu taşınması sonrasında aylardır yıkılmayan ve boş bırakılan atıl binadan çevredeki vatandaşların şikayetçi olduğunu, binada alkol ve uyuşturucu madde içildiğine dair iddialar olduğunu söyledi. Gergerlioğlu Koca’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

1-Kocaeli’de bulunan Halk Sağlığı Laboratuvarı binası neden boşaltılmıştır?

2- Binanın çürük olduğu iddiası doğru ise raporu paylaşabilir misiniz?

3- Binanın boşaltılmasının ardından aylar geçmesine rağmen neden yıkım işlemi gerçekleşmiyor? Yıkım işlemine ne zaman başlanacak?

4- Yerine yapılması planlanan yeni Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Aile Sağlık Merkezinin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİNDEKİ AMELİYATLAR ESNASINDA YANIKLAR OLUŞAN HASTALARI SORDU

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yetersiz olan elektrik tesisatı nedeniyle ameliyatların gerçekleştirilememesi, 3 Nisan 2023 tarihinde pek çok eksiği bulunmasına rağmen hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde ameliyatlarda kullanılan masaların, hastalarda 1. derecede yanık oluşturduğu ve bu durumun yüzlerce insanda yaşandığı ortaya çıkmasının ardından ameliyatlar durdurulmuştu. Hastanenin Malzeme Alım Komisyonu’nda bulunan yetkililerin bu masalara onay vermemesine rağmen alındığı da ortaya çıkarken; yanık vakalarının elektriksel kaçaktan kaynaklandığı da belirlenmişti. Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşanan bu olaya ilişkin Gergerlioğlu Bakan Koca’ya şu soruları iletti;

1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?

2- Elektrik kacağından kaynaklı hastalarda 1. Derece yanık olduğu iddiası doğru mudur? Eğer iddia doğru ise bu konuda mağdur olan hastaların mağduriyetinin giderilmesi için bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?

3- Eğer bu iddialar doğruysa Hastanenin Malzeme Alım Komisyonu’nda bulunan yetkililerin bu masalara onay vermemesine rağmen alınmasının gerekçeleri nelerdir?

4- Eğer bu iddialar doğruysa Kocaeli Şehir Hastanesi’nde ameliyat olmak için başka hastanelere sevk edilen hastaların mağduriyetini gidermek için bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?

5- Kocaeli Şehir Hastanesinde ameliyat yapılmadığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa ameliyat yapılmaya ne zaman başlanacak?