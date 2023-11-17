2008 model Mitsubishi marka araç mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/1 TEREKE SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 200.000,00 1 Taşıt 41PA862 Plakalı , 2008 Model , MITSUBISHI Marka , FE7 Tipli , 4M40HJ9594 Motor No'lu , NLTFE71AB0100 ... Şasi numaralı, yakıt tipi dizel marka ticari araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:08

15/11/2023 (İİK m.114/4)