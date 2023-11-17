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2008 model Mitsubishi marka araç mahkemeden satılık
2008 model Mitsubishi marka araç mahkemeden satılık mask

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/1 TEREKE SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
200.000,001Taşıt41PA862 Plakalı , 2008 Model , MITSUBISHI Marka , FE7 Tipli , 4M40HJ9594 Motor No'lu , NLTFE71AB0100 ... Şasi numaralı, yakıt tipi dizel marka ticari araç

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:08
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:08

15/11/2023 (İİK m.114/4)

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