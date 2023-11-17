İzmit'te 436m² harman yeri mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Nebihoca Mahalle/Köy, 135 Ada, 31 Parsel(Eski 1211 parsel), Harman yeri vasfında taşınmaz. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ya da kültür ağacı bulunmamaktadır. Yola cephesi bulunmaktadır. Kırsal konut alanında kalmaktadır.

Adresi : Nebihoca Mah. İzmit/Kocaeli

Yüzölçümü : 436,32 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 283.608,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:13

15/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.