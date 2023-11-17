Yayaya çarpan sürücü gözyaşlarını tutamadı! Cadde kıpkırmızı oldu

Trafi̇kçi̇ - BU YAYALARA BU KADAR İLTİMAS EDİLİRSE OLACAĞI BU. ADAMLAR BU KADAR RAHAT HAREKET EDER Mİ BİR İNSAN!! UTANMASALAR YAYA GEÇİDİNDEN EMEKLEYEREK GEÇECEKLER BU KADAR DA ŞIMARMAMALI BU İNSANLAR.