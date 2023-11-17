Yayaya çarpan sürücü gözyaşlarını tutamadı! Cadde kıpkırmızı oldu

Kaza İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kulağında kulaklık ve elinde telefon olan yabancı uyruklu şahıs diğer elindeki nar dolu poşetle karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptı. FMT (26) idaresindeki 41 KR 778 plakalı araç ise ani bir şekilde direksiyonu kırması sebebiyle kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ AĞLAYARAK SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza sonrası narlar arabanın üzerine ve yola patladı. Yol ve aracın üzeri kıpkırmızı olurken araç sürücüsü ağlayarak sinir krizi geçirdi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Trafi̇kçi̇ - BU YAYALARA BU KADAR İLTİMAS EDİLİRSE OLACAĞI BU. ADAMLAR BU KADAR RAHAT HAREKET EDER Mİ BİR İNSAN!! UTANMASALAR YAYA GEÇİDİNDEN EMEKLEYEREK GEÇECEKLER BU KADAR DA ŞIMARMAMALI BU İNSANLAR.
Münir - kulağında kulaklık elinde telefon fazlası ile haketmiş.
İZMİTLİ - kırmızı ışıkta gecen yayalara neden ceza kesilmiyor .ozaman ne gerek var yaya ısıklarına
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.