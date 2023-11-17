Giresunspor hazırlıkları başladı

KEYİFLER YERİNDE
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor mücadelesi için hazırlıklarına başladı. Temsilcimiz, dün yapılan akşam antrenmanı ile çalışmalarına start verdi. 3 günlük arayı iyi değerlendiren futbolcular iyice dinlendi. Antrenmana özel izinli olan Tanque ve Milli Takım kampında olan Emir Ortakaya katılmadı. Tanque’nin bu akşam yapılacak olan antrenmana katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.