Giresunspor hazırlıkları başladı

KEYİFLER YERİNDE

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor mücadelesi için hazırlıklarına başladı. Temsilcimiz, dün yapılan akşam antrenmanı ile çalışmalarına start verdi. 3 günlük arayı iyi değerlendiren futbolcular iyice dinlendi. Antrenmana özel izinli olan Tanque ve Milli Takım kampında olan Emir Ortakaya katılmadı. Tanque’nin bu akşam yapılacak olan antrenmana katılması bekleniyor.