- Spor

Giresunspor hazırlıkları başladı

Kocaelispor, 25 Kasım Cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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KEYİFLER YERİNDE

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor mücadelesi için hazırlıklarına başladı. Temsilcimiz, dün yapılan akşam antrenmanı ile çalışmalarına start verdi. 3 günlük arayı iyi değerlendiren futbolcular iyice dinlendi. Antrenmana özel izinli olan Tanque ve Milli Takım kampında olan Emir Ortakaya katılmadı. Tanque’nin bu akşam yapılacak olan antrenmana katılması bekleniyor.
# Kocaelispor, Trendyol 1. Lig

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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