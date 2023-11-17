Engin Koyun’a sürpriz doğum günü

TEŞEKKÜR ETTİ
Dün çalışmalarına start veren Kocaelispor’da, başkan Engin Koyun için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Antrenman öncesinde, Kocaelispor yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, çalışanlar ve futbolcular bir araya geldi. Başkan Koyun’un için doğum günü pastası kesildi. Engin Koyun, pastasını, kaptan Gökhan Değirmenci’nin ellerinden yedi. Koyun, yapılan sürpriz doğum günü ile alakalı teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verdi: “Doğum günümde sürpriz yapan, Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyelerimize, Teknik ekibimize, futbolcularımıza tüm personelimize gerek sosyal medyadan gerek arayarak ya da mesaj atarak doğum günümü kutlayan tüm dostlarımıza, basın mensuplarımıza sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Muharrem - doğum günün kutlu olsun mutluluk başarı sağlık huzur senin ile olsun sayın engin koyun başkan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.