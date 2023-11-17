GELECEĞİN YILDIZ SPORCUSU AYRİS

Ayris Bayrak "şampiyonluk sevincini instagram hesabından hayallerime giden yolda Cumhuriyetimizin 100. yılında 1.olarak Türkiye Şampiyonu oldum" diyerek takipçileri ile paylaştı. Şampiyon Ayris "Basketbol, voleybol ve kendi dalı olan cimnastikte büyük başarılara imza atan sporcu ablalarım ve abilerim, bu yolda hayallerimin en büyük ortakları oldu. Onlara da buradan sonsuz teşekkür ederim. İyi ki aynı dönemin sporcularıyız" dedi.