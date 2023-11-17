- Spor

GELECEĞİN YILDIZ SPORCUSU AYRİS

2023 Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu ve aralarında birbirinden güçlü tam 159 sporcunun bulunduğu Minikler kulüplerarası Türkiye şampiyonasında, Ayris Bayrak, ritmik cimnastik dalında, serbest seri ve top aletiyle yarışarak toplamda aldığı 42.050 puanla 1’ncilik kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Büşra BOZBAĞ
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GELECEĞİN YILDIZ SPORCUSU AYRİS mask
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Ayris Bayrak "şampiyonluk sevincini instagram hesabından hayallerime giden yolda Cumhuriyetimizin 100. yılında 1.olarak Türkiye Şampiyonu oldum" diyerek takipçileri ile paylaştı. Şampiyon Ayris "Basketbol, voleybol ve kendi dalı olan cimnastikte büyük başarılara imza atan sporcu ablalarım ve abilerim, bu yolda hayallerimin en büyük ortakları oldu. Onlara da buradan sonsuz teşekkür ederim. İyi ki aynı dönemin sporcularıyız" dedi.
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- Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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