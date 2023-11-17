17 Kas 2023 - 14:07 - Spor

EFSANE KOCAELİSPORLU VE İZMİTLİ BARDAKÇI ALİ’Yİ SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADIK

Kocaelispor'un fanatik taraftarlarından kentin en eski bardakçı esnafı olan, deplasman rekortmeni İzmitli Ali Okumuş bir süredir yoğun tedavi görüyordu. Gazetemizin ilk kez yazdığı entübe edildi haberinden sadece bir gün sonra vefat eden Okumuş, kalabalık bir vatandaş grubunun omuzlarında defnedildi. Ali Okumuş’un cenazesi cuma namazının ardından Yeni Cuma Camii'nden kaldırıldı.