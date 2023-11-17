EFSANE KOCAELİSPORLU VE İZMİTLİ BARDAKÇI ALİ’Yİ SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADIK

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Merhumun cenaze töreninde çok sayıda spor iş ve siyaset dünyasının tanınmış siması yer aldı. Kocaelispor Kulübü'nün bazı yeni ve eski yöneticileri de Okumuş ailesini zor günlerinde yalnız bırakmadı. Bardakçı olarak bilinen merhum Ali Okumuş 62 yaşındaydı. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz…
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.