- Spor G:

EFSANE KOCAELİSPORLU VE İZMİTLİ BARDAKÇI ALİ’Yİ SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADIK

Kocaelispor'un fanatik taraftarlarından kentin en eski bardakçı esnafı olan, deplasman rekortmeni İzmitli Ali Okumuş bir süredir yoğun tedavi görüyordu. Gazetemizin ilk kez yazdığı entübe edildi haberinden sadece bir gün sonra vefat eden Okumuş, kalabalık bir vatandaş grubunun omuzlarında defnedildi. Ali Okumuş’un cenazesi cuma namazının ardından Yeni Cuma Camii'nden kaldırıldı.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
EFSANE KOCAELİSPORLU VE İZMİTLİ BARDAKÇI ALİ’Yİ SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADIK mask
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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Merhumun cenaze töreninde çok sayıda spor iş ve siyaset dünyasının tanınmış siması yer aldı. Kocaelispor Kulübü'nün bazı yeni ve eski yöneticileri de Okumuş ailesini zor günlerinde yalnız bırakmadı. Bardakçı olarak bilinen merhum Ali Okumuş 62 yaşındaydı. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz…
# cenaze, yeni, Kocaelispor, Ali Okumuş

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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