İzmit Belediyesi, Yılbaşı İyilik Pazarı hazırlıklarına başladı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların el emeklerini değerlendirmeleri amacıyla bu yıl da Yılbaşı İyilik Pazarı açacak. Kendi imkânları ile üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları sunan İzmit Belediyesi 16-30 Aralık tarihleri arasında İzmit’in farklı noktalarında Yılbaşı stantları kuracak.
İZGİM’E BAŞVURABİLECEKLER
Yılbaşı İyilik Pazarı’nda yer almak isteyen üreticiler ürün görselleri ile İZGİM’e ulaşarak başvuru yapabilecek. Kadınlar arasındaki dayanışma ve üretimi ağını güçlendirmeyi de hedefleyen İzmit Belediyesi, tüm kadın girişimcileri stantlarda yer almaya davet ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.