İzmit Belediyesi, Yılbaşı İyilik Pazarı hazırlıklarına başladı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların el emeklerini değerlendirmeleri amacıyla bu yıl da Yılbaşı İyilik Pazarı açacak. Kendi imkânları ile üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları sunan İzmit Belediyesi 16-30 Aralık tarihleri arasında İzmit’in farklı noktalarında Yılbaşı stantları kuracak.

İZGİM’E BAŞVURABİLECEKLER

Yılbaşı İyilik Pazarı’nda yer almak isteyen üreticiler ürün görselleri ile İZGİM’e ulaşarak başvuru yapabilecek. Kadınlar arasındaki dayanışma ve üretimi ağını güçlendirmeyi de hedefleyen İzmit Belediyesi, tüm kadın girişimcileri stantlarda yer almaya davet ediyor.