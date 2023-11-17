- Kültür-Sanat

Usta oyuncu Covid-19'a yakalandı

Usta oyuncu Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı. Bilginer'in hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Usta oyuncu Covid-19'a yakalandı mask

Yeni filmi ‘Maria'da Angelina Jolie ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Covid- 19'a yakalandı. Bilginer, bir yandan da Zuhal Olcay ile birlikte 'Kel Şarkıcı' oyununda yer alıyordu.

Posta’da yer alan habere göre; O Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri ertelendi.

Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
# Haluk Bilginer, covid-19, yeni

- Kültür-Sanat

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Yorumlar

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Gultepeli - Geçmiş olsun, Allah'ım şafi ismiyle şifa versin inşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 17 Kasım 14:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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