17 Kas 2023 - 14:52 - Spor

CİHAT ARSLAN HASTANELİK OLDU

10 gün önce kardeşini kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan Kocaelispor, Galatasaray ve mili takımın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Cihat Arslan yorgun düştü.