Soğuk algınlığı teşhisiyle hastanede tedavi edilen Cihat Arslan’ın hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu da hastalanan Arslan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
- Spor
CİHAT ARSLAN HASTANELİK OLDU
10 gün önce kardeşini kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan Kocaelispor, Galatasaray ve mili takımın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Cihat Arslan yorgun düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.