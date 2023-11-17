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CİHAT ARSLAN HASTANELİK OLDU

10 gün önce kardeşini kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan Kocaelispor, Galatasaray ve mili takımın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Cihat Arslan yorgun düştü.

Hakan Yağcıoğlu
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CİHAT ARSLAN HASTANELİK OLDU mask
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Soğuk algınlığı teşhisiyle hastanede tedavi edilen Cihat Arslan’ın hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu da hastalanan Arslan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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