2 dakikalık testle ortalama yaşam sürenizi öğrenin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 2019'dan bu yana kademeli olarak kısalıyor.

"Öyle ki; ortalama yaşam süresi 2019-2021 döneminde 77,7 yıldan, 2020-2022 döneminde 77,5 yıla geriledi. 2017-2019 dönemi için ise bu süre 78,6 yıldı."

Dünyada da durum farklı değil; ortalama yaşam beklentisinde 2019'dan itibaren belirgin bir düşüş var...

OTURURKEN AYAĞA KALKMA TESTİ

Avrupa Kardiyoloji Derneği bünyesinde, yaşam süreleri ve yaşam kalitesinin artırılması üzerine çalışmalar yapan bilim insanları, ortalama yaşam süremiz hakkında fikir edinmemize yardımcı olan bir test geliştirdi.

Binlerce kişiye uygulanan bu testin adı: "Otururken ayağa kalkma" testi.

Teste 10 puan ile başlanıyor ve tek bir hareketi doğru yapmamız isteniyor...

ÖNCE BAĞDAŞ KURUYORUZ...

Önce, fotoğraftaki gibi yere bağdaş kurup oturuyoruz. Bu noktada ellerin ve kolların bacaklar ile bağlantısını kesmek önemli.

Ardından, ellerimizi ya da kollarımızı kullanmadan yerden kalkmaya çalışıyoruz.

Bu noktada; el, diz, dirsek, ön kol ve bacağın yan kısmı dahil olmak üzere her bir müdahalede bir puan kaybediyoruz.

Bağdaş vaziyetinde otururken, hiçbir destek almadan doğrudan ayağa kalkmamız halinde 10 puan alıyoruz.

Ellerimiz, dirseklerimiz, yan bacağımız ya da ön kolumuzdan destek almamız halinde ise birer puan kaybediyoruz.

Yani, her müdahale 1 puan kaybettiriyor... Sonunda da puan hesaplanıyor.

SEKİZİN ALTINDA PUAN ALMAK

Avrupa Kardiyoloji Derneği'ne göre, 0 ila 3 puan arasında alan kişilerin önümüzdeki 6 yıl içinde ölme ihtimali, yaşıtlarına göre 6 kat daha fazla.

Testte 8'in altında puan almak ise yine ölüm riskinizin daha yüksek olduğu anlamına geliyor, bu nedenle daha uzun süre hayatta kalmayı arzuluyorsanız ideal olarak 8 ila 10 aralığında bir puan almanız gerekir.

TESTİ KİMLER YAPMALI?

Eğer testi yeni denediyseniz ve vasiyetinize ne yazdığınızı düşünmenin zamanı geldiğinden endişeleniyorsanız, testin normalde 50 ila 80 yaş arasındaki kişilere yönelik olduğunu unutmayın, bu nedenle gençseniz ve testte çok iyi puan aldıysanız fazla havaya girmeyin...

Kaynak: CUMHURİYET