17 Kas 2023 - 15:23 - Spor

Kocaelisporlu Köfteci İbo, Fenerbahçe Belgeseli’nde rol aldı

Kocaelispor’un kuruluşundan bu yana fanatik taraftarı olan yaşayan efsane İbrahim Özenir, (Köfteci İbo), rol gereği Fenerbahçeli oldu.