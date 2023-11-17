Fenerbahçe Belgeseli’nde rol alan İbo, arkadaşı yazar Mesut Nöbetçigil ile birlikte setlerde yoğun bir çalışma ortamında bulunuyor.
- Spor Güncelleme:
Kocaelisporlu Köfteci İbo, Fenerbahçe Belgeseli’nde rol aldı
Kocaelispor’un kuruluşundan bu yana fanatik taraftarı olan yaşayan efsane İbrahim Özenir, (Köfteci İbo), rol gereği Fenerbahçeli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.