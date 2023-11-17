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Kocaelisporlu Köfteci İbo, Fenerbahçe Belgeseli’nde rol aldı

Kocaelispor’un kuruluşundan bu yana fanatik taraftarı olan yaşayan efsane İbrahim Özenir, (Köfteci İbo), rol gereği Fenerbahçeli oldu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelisporlu Köfteci İbo, Fenerbahçe Belgeseli’nde rol aldı mask
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Fenerbahçe Belgeseli’nde rol alan İbo, arkadaşı yazar Mesut Nöbetçigil ile birlikte setlerde yoğun bir çalışma ortamında bulunuyor.

- Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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