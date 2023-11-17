Balıkesir Büyükşehir yaptı darısı Kocaeli Büyükşehir’e!

AA’nın haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği kararla 2023- 2024 eğitim öğretim yılı boyunca üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak. Daha önce alınan karar gereği bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50'sini ödeyen öğrenciler, Balıkesir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın teklifi ile alınan karar doğrultusunda eğitim yılı boyunca suyu bedava kullanacak. Kocaeli’deki öğrenciler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aynı yönde karar almasını istiyor.