AA’nın haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği kararla 2023- 2024 eğitim öğretim yılı boyunca üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak. Daha önce alınan karar gereği bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50'sini ödeyen öğrenciler, Balıkesir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın teklifi ile alınan karar doğrultusunda eğitim yılı boyunca suyu bedava kullanacak. Kocaeli’deki öğrenciler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aynı yönde karar almasını istiyor.
- Ekonomi Güncelleme:
Balıkesir Büyükşehir yaptı darısı Kocaeli Büyükşehir’e!
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencileri yakından ilgilendiren bir karar açıkladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kafkas Kartalı - Seçim yatırımıdır.Seçimlerden sonra alırlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.