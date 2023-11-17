Jandarmadan tescilsiz ve çalıntı motosiklet uygulaması

Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerince yapılan uygulamalar neticesinde; 6 çalıntı motosiklet, 7 şasi/motor numarası kazınmış motosiklet ve 27 tescilsiz motosiklet ele geçirilerek, toplam 27 bin 897 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Yapılan diğer uygulamada ise bir adet Bilecik Osmaneli'den çalınan motosiklet, 2 adet Sakarya'nın Geyve ilçesinden, bir tane Bursa Yenişehir'den, bir adet İnegöl'den bir adet de Kocaeli İzmit ilçesinden çalınan motosiklet sahiplerine teslim edildi. Şasi/motor numarası kazınmış 7 motosiklet de sahiplerinin tespiti için kriminal inceleme birine sevk edildi.
Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.