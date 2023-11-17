- Asayiş

Jandarmadan tescilsiz ve çalıntı motosiklet uygulaması

Bursa'da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında tescilsiz/plakasız motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarmadan tescilsiz ve çalıntı motosiklet uygulaması mask
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Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerince yapılan uygulamalar neticesinde; 6 çalıntı motosiklet, 7 şasi/motor numarası kazınmış motosiklet ve 27 tescilsiz motosiklet ele geçirilerek, toplam 27 bin 897 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Yapılan diğer uygulamada ise bir adet Bilecik Osmaneli'den çalınan motosiklet, 2 adet Sakarya'nın Geyve ilçesinden, bir tane Bursa Yenişehir'den, bir adet İnegöl'den bir adet de Kocaeli İzmit ilçesinden çalınan motosiklet sahiplerine teslim edildi. Şasi/motor numarası kazınmış 7 motosiklet de sahiplerinin tespiti için kriminal inceleme birine sevk edildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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