Doğal gaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 4 katlı bir binada, saat 15.00 sıralarında doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.