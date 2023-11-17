SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİ NEDEN ÖNERMİYORUM

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

Okan Çağlar hesabında inek sütü ve ürünlerini nasıl ve neden bıraktığımızı, bırakınca neler yaşadığımızı, hatta Nurçin Çağlar‘ın evde yaptığımız ve bol bol yediğimiz yoğurdu kestikten sonra IBS’ten nasıl kurulduğunu, şu anda otoimmün bir hastalığımız olmadığı için arada sırada koyun veya keçi peyniri yediğimizi, asla her gün yemediğimizi vb paylaştım. Tabii ki torunlarımız da anne sütünden başka süt içmedi. Kahvaltılarında hala peynir yok.

Kahvaltımı ve yemeğimi düzenli paylaşıyorum. Bazen torunumun da yediklerini… Bu hatırlatmadan sonra günün konusuna geçelim. Dr. Hyman fotoğrafta Türkçesini okuduğunuz sözlerle tanıttığı videoda çalışma arkadaşları Dyt. Lisa Dreher ve Dr. Eizabeth Boham ile neden sıklıkla süt ürünlerini hastalarının beslenmesinden çıkardığını tartışıyor. Ayrıca süt ve süt ürünleri konusunda çalışmaları olan Dr. David Ludwig ile de bu konuyu konuşuyor.

Videoyu özetleyecek olursak:

▪️ Süt ve süt ürünlerinin yararlı olduğu görüşü bilimsel dayanaktan yoksundur.

▪️ Kalsiyum için çok zengin kaynaklar vardır. Yeşil yapraklı sebzeler, sardalya, tohumlar, susam, kuru yemişler vb sütten çok daha iyi kalsiyum kaynağıdır.

▪️ Süt ürünleri bilinenin aksine kemik kırıklarını artırmaktadır.

▪️ Bazı kişiler için süt ürünleri çok az tüketilse bile sağlığa zarar verebiliyor.

▪️ Süt ürünlerini tolere edebilenlerin de çok iyi kalite, yani merada otlayan, doğal beslenen hayvanın sütünden yapılan, mümkünse koyun veya keçi sütü ürünleri tercih etmeleri öneriliyor.

İlgili yazı şu şekilde:

"Süt ve süt ürünlerine biyolojik olarak hiç ihtiyacımız yok ama buna rağmen sütün çok önemli bir kalsiyum kaynağı olduğu, kemik sağlığı için gerekli olduğu ve her gün içmemiz gerektiği söylendi hep. Ancak araştırmalar bunların hiçbirinin doğru olmadığını gösteriyor. Aslında dünya nüfusunun % 70'e yakını sütü ve süt ürünlerini laktoz intoleransı olarak bilinen bir durum nedeniyle sindiremiyor. Laktozu tolere edebilseniz bile süt ürünleri tüketmek kilo alımına, şişkinliğe, gaza, akneye, alerjilere, egzamaya ve kemik kırılganlığına neden olabiliyor."

Çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CT-p3CGLWrA/?utm_medium=copy_link