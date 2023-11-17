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VALİLİK UYARDI! FIRTINA GELİYOR

Meteorolojiye göre Kocaeli'de yarın (18 KASIM CUMARTESİ) sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor.

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VALİLİK UYARDI! FIRTINA GELİYOR mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; 

Bölgemizde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 18.11.2023 Cumartesi günü saat 09:00’dan itibaren rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19.11.2023 Pazar günü sabah saatlerinden, saat 21:00’a kadar kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirilmiştir. 

Fırtınanın oluşturabileceği Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi ve Ulaşımda Aksamalar  gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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