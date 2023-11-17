VALİLİK UYARDI! FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;
Bölgemizde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 18.11.2023 Cumartesi günü saat 09:00’dan itibaren rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19.11.2023 Pazar günü sabah saatlerinden, saat 21:00’a kadar kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirilmiştir.
Fırtınanın oluşturabileceği Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi ve Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.