VALİLİK UYARDI! FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Bölgemizde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 18.11.2023 Cumartesi günü saat 09:00’dan itibaren rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19.11.2023 Pazar günü sabah saatlerinden, saat 21:00’a kadar kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirilmiştir.

Fırtınanın oluşturabileceği Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi ve Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.