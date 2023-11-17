FBI’dan eski THY yöneticisinin evine baskın

ABD’de New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Türkiye ile bağı ve rüşvet iddiaları gündemden düşmüyor…

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Türkiye’yle yakın ilişkileriyle tanınan Belediye Başkanı Adams'ın seçim kampanyasında Türkiye’den yasa dışı bağış alıp almadığını soruşturduğu ortaya çıkmıştı. New York Times gazetesi, Adams’ın seçim kampanyasında bağış sorumlusu olan Brianna Suggs’ın evinde arama yaptığını ve Suggs'ın kamu yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgulandığını aktarmıştı.

Haberlere göre kişisel telefonlarına ve tabletine de el konan Belediye Başkanı Adams’ın 2021’deki seçim kampanyası sırasında, Brooklyn’deki bir inşaat şirketi ve Türk hükümetiyle işbirliği yapıp yapmadığı soruşturuluyor. İddianamede, Adams'ın kampanyasının para karşılığında söz konusu inşaat şirketi ve Türk yetkililere çıkar sağlamış olabileceği iddia ediliyor.

Türkiye'yi birçok defa ziyaret eden Adams hakkındaki suçlamaları reddederken soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler ABD basınında yer aldı.

‘TÜRK HÜKÜMETİYLE GİZLİ ANLAŞMA’ İDDİASI

New York Times gazetesinin son haberine göre FBI, Adams'ın seçim kampanyasıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni baskınlar düzenledi. Evine baskın düzenlenen isimler arasında Adams'ın uluslararası ilişkiler ofisindeki yardımcısı Rana Abbasova'nın yanı sıra Türk Hava Yolları’nın eski yöneticisi Cenk Öcal’ın da yer aldığı bildirildi.

Türk Hava Yolları’nın New York Genel Müdürü Cenk Öcal, geçen yıl görevden alınmıştı. ABD basınına göre Öcal, Adams'ın geçiş ekibinde de yer alan bir isimdi.

İki ismin de Türkiye’yle ilişkili olduğuna dikkat çeken New York Times’ın haberine göre FBI ve Manhattan'daki federal savcılar, Türk hükümetinin Adams'ın kampanyasıyla yabancı bağışların kampanyaya aktarılması için gizlice anlaşıp anlaşmadığını araştırıyor.

New Yprk Belediye Başkanı Adams, geçen haftalarda Rana Abbasova ile birlikte New York'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl etkinliğine katılmıştı. Adams etkinlikte yaptığı konuşmada, “Muhtemelen bu kentin tarihinde Türkiye'yi sadece bir defa ziyaret etmeyen tek belediye başkanı benim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ