BÜYÜK KATILIM, GÜÇLÜ ADAY: Yakup Karaaslan resmen başvurdu

Kandıra Belediye Başkanlığı için aday adaylığı kararı alan Yakup Karaaslan, bugün saat 15:00’da resmi başvurusunu AKP Kandıra İlçe Başkanlığı’nda yaptı. Parti binasında ve çevresinde büyük bir kalabalık oluşurken, Karaaslan’a olan büyük destek dikkat çekti

KARAASLAN’A BÜYÜK DESTEK

Başvuru için parti binasına gelen Yakup Karaaslan, AKP Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz’e çiçek takdiminde bulundu. Başvuru esnasında AKP Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve yönetimi, Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Gülcan ve yönetimi, Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Dursun ve yönetimi, AKP Mahalle ve Köy temsilcileri, Kandıra Belediye Meclis Üyeleri, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı ve yönetimi, mahalle ve köy muhtarları, STK Başkanları ve yönetimleri, AKP, Kandıra halkı, Karaaslan’ın ailesi ve sevenleri AKP Kandıra İlçe Başkanlığı’nda hazır bulundu.

“KENTİMİZİN SORUNLARINDAN YAKINDAN HABERDARIM”

Resmi başvuru dosyasını AKP Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz’e teslim eden Yakup Karaaslan, “44 yaşındayım 2002 yılından beri teşkilatın her kademesinde çalıştım. Kah bayrak astım kah yönetim kademesinde bulundum. Diyebilirim ki ömrümün yarısını Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kutlu davanın yolunda geçirdim. Kentimizin ve köylerimizin sorunlarından yakından haberdarım, görevlerim ve ilişkilerim aracılığıyla Kandıra için hep çözüm üretmeye gayret ettim” dedi.

“BİZİM HİZMETLERİMİZ SAYMAKLA BİTMEZ”

Açıklamasını sürdüren Karaaslan, “Kararlı ve inançlı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Merkez Erikli, Kerpe, Safalı ve Hacımazlı köylerimiz doğalgaza kavuştu. Birçok köyümüzde de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 2024 yılında Kandıra’da doğalgazsız köy kalmayacak. AK Parti iktidarında bugün Terziler köyündeki Kasım Amca kış ortasında evinden camiye terlikle gider, gelir ayağı ıslanmaz. Bizim hizmetlerimiz saymakla bitmez” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN BİSMİLLAH DİYORUZ”

Karaaslan son olarak, “Biz Akçakoca’nın torunları Kandıralılar, 700 yıl önce Seyrek Limanı’na ayak basıp bu toprakları yurt edindik. Akçaova taşımızla, Döngelli, Kırkarmut, Sucuallı’da yetişen karpuzumuzla, lezzeti tüm dünyaya ün salan Kandıra yoğurdumuzla, meşhur Kandıra hindimizle, mancarlı pidemizle, fındığımızla hep beraber Kandıra olduk. Bugün bismillah diyoruz. Biliyoruz ki işimiz çok. Konuşarak, dinleyerek, paylaşarak sonrasında ciddi adımlar atarak sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Şunu hatırlatmak isterim ki; bereketli yarınlar, ciddi adımlarla inşa edilir. Kandıramız için hep bir adım önde, Kandıra'nın kalbinde olacağım. Ciddi hizmet, bereketli gelecek: bereketli olsun Kandıra diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu. Katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür eden Karaaslan’ın başvurusuna Kandıra halkının ilgisi büyüktü. Başvuru sonrasında katılımcılar ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

YAKUP KARAASLAN KİMDİR?

7 Eylül 1979 yılında Kocaeli’nde doğan Yakup Karaaslan, Kandıra Sepetçi - Sakallar köyündendir. Yer el Yönetimler alanında aldığı yüksek öğretim sonrasında Nişantaşı Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans eğitimini tamamladı. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren önemli görevlerde bulundu. AK Parti Kurucu Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı, İlçe Teşkilatında Sosyal İşler, Mali İşler, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi İşler Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. İl Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Tanıtım ve Medya Başkanı, İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevler üstlendi. Bununla birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de İdari İşler Müdürlüğü görevini sürdüren Karaaslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.