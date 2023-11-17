Merve Ertuğ karate milli takımında

MERVE AVRUPA YOLCUSU

Merve Ertuğ 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lübliana’da gerçekleşecek olan 23. Ümit, Genç, U21 Balkan Karate Şampiyonası için Milli Takım kafilesi ile yola çıktı. Merve Ertuğ 24-26 Kasım tarihlerinde Portekiz’de düzenlenecek olan Seri A turnuvasına ve daha sonra Şubat ayında Gürcistan Tiflis’de düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecektir. Karate Antrenörü ve Uluslararası Karate Hakemi Sevgi Ertuğ’un kızı olan Merve ailesinin de en büyük desteğini alarak disiplinli çalışmalarıyla uzun yıllardan beri devam ettiği karate sporundan başarılı sonuçlar almıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıt spor Antrenörü Sevgi Ertuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor bilimleri bölümü öğrencisi kızının gösterdiği başarısından gurur duyduğunu aktardı.

İBRAHİM ERÇİN YETİŞTİRDİ

Merve Ertuğ “Öncelikle bugün olduğum konumdan çok mutlu ve gururluyum. Bu zamana kadar ailemin desteği yanı sıra, kulüp başkanımız ve hocam İbrahim Erçin, Antrenörüm Mesut Kolaylı ve İsmail Bulut hocalarımın üzerimdeki emekleriyle güzel başarılar elde ettim. İnşallah Balkan Şampiyonasında, Seri A ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonlukla bunları taçlandırıp ülkemize istiklal marşımızı okutmanın onurunu yaşatmak istiyorum. Her zaman ülkemi en güzel şekilde temsil etme adımlarıyla ilerlemek istiyorum” dedi.