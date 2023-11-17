Kocaelispor taraftarı, İsrail’i protesto etmek için konsolosluğa gidecek

TÜM TARAFTAR GRUPLARI KATILACAK

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "İşgalci ve soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek istercesine haftalardır saldırıyor. Dünya ise bu soykırıma senelerdir olduğu gibi bugünlerde yine sessiz kalıyor! Savaş suçu işlediği defalarca kez ispatlanan zalim ve doymaz soykırımcıların, mazlumlara yaptığı orantısız zulme sessiz kalmak asla mümkün değildir. Yaklaşık 1 aydır da kadın ve çocuk dinlemeden orantısız saldırılarla başlatılan soykırıma karşı tepkimizi göstermek için; tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.