Şayir 4 buçuk yılını anlattı: "Üçlü olsun güçlü olsun dedik öyle oldu!"

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bugün düzenlediği toplantıda görevdeki 4 buçuk yılını değerlendirdi. ‘Dilovası’nda iz bırakan eserler’ ismi verilen programa katılım bir hayli yoğun oldu. Yerel seçime kısa bir süre kala gerçekleştirilen program, Şayir’in gövde gösterisine döndü. Etkinliğe Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ekrem Sıtar eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve vatandaşlar katıldı.

“PATATES SOĞAN İLE İMTİHAN EDİLDİĞİMİZ BİR DÖNEM”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Yola çıkarken Allah bize yeter dedik. Üçlü olsun güçlü olsun dedik ve hamdolsun ki böyle de oldu. Sırtımızı Allah’a dayayıp yola çıktık.Yola çıktığımızda bir çoğu inanmıyordu. Patates soğanla imtihan edildiği bir dönemde geldik. O süreçte hafızayı yoklayacak olursak sıkıntılı bir süreçti. Verdiğimiz vaatlerin gerçekleşmemesi için bir neden var mıydı? Başladıktan kısa bir süre sonra pandemi başladı. Öyle bir durum oldu ki evlerden çıkamaz olduk. Kimse kimseye yanaşamaz oldu. Yangınlar oldu, seller oldu en sonunda deprem oldu.

“ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK”

Verdiğimiz vaadin olmaması için onlarca neden vardı. Her seferinde Ankara yolunu tuttuk. Hangi bakanlığa gittiysek boş dönmedik. Bütçe belli, gelirin belli giderin belli hangi para ile yapacaksın diyorlardı. Biz önce Allah’a sonra büyüklerimize güvendik. Yol arkadaşlarıma, vekillerime, il başkanlarıma teşekkür ederim. Çok güzel işlere imza attık. Beraber kız istemeye dahi gittik. Hamd olsun ki kimseyi ötekileştirmedik. Çünkü biz vatanseveriz. Biz bu yola çıktı. Neler yapmışız göreceğiz” ifadelerini kullandı