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İzmit Belediyesi Çocuk Atölyeleri Akpınar’da devam etti 

Gerçekleştirdiği Çocuk Atölyeleri ile öğrencilerin ara tatilini renklendiren İzmit Belediyesi programlara Akpınar Gençlik Merkezinde devam etti 

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İzmit Belediyesi Çocuk Atölyeleri Akpınar’da devam etti  mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün çocuklara özel hazırladığı Çocuk atölyeleri ile öğrencilerin ara tatilleri dolu dolu geçiyor. Çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen atölye etkinlikleri sayesinde, çocuklar hayal ettikleri takıları kendi elleriyle yapma fırsatı yakaladı. Takı Tasarım Atölyesi çalışmalarına katılan öğrenciler hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. 

ÇOK MEMNUN KALDILAR 

Çocuklar düzenlenen atölyeler ile el becerilerini geliştirirken bir yandan da keyifli vakit geçirerek sosyalleşiyorlar. Takı tasarım atölyesinde üretici kadınlarla birlikte takı tasarlayan çocuklar ve ebeveynleri yaptıkları el emeği takılar ile Akpınar Gençlik Merkezi’nden memnun ayrıldı.
# Kadın, İzmit belediyesi

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