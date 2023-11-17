İzmit Belediyesi Çocuk Atölyeleri Akpınar’da devam etti 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün çocuklara özel hazırladığı Çocuk atölyeleri ile öğrencilerin ara tatilleri dolu dolu geçiyor. Çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen atölye etkinlikleri sayesinde, çocuklar hayal ettikleri takıları kendi elleriyle yapma fırsatı yakaladı. Takı Tasarım Atölyesi çalışmalarına katılan öğrenciler hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar.
ÇOK MEMNUN KALDILAR
Çocuklar düzenlenen atölyeler ile el becerilerini geliştirirken bir yandan da keyifli vakit geçirerek sosyalleşiyorlar. Takı tasarım atölyesinde üretici kadınlarla birlikte takı tasarlayan çocuklar ve ebeveynleri yaptıkları el emeği takılar ile Akpınar Gençlik Merkezi’nden memnun ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.