Bali Holat resmi başvurusunu yaptı: “Bu işin ehliyim”

Son üç dönemdir Kartepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şehir Planlamacısı Bali Holat, belediye başkanlığı için AKP aday adayı oldu. Şehir Planlamacısı Bali Holat, bugün AKP Kartepe İlçe binası gelerek resmi başvuru dosyasını AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’a teslim etti.

“ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ AÇTI”

Başvuru sırasında bir konuşma gerçekleştiren Bali Holat, “2019 yılında bütün beldeler birleşip ilçe olunca Bayındırlık Müdürlüğü’nde görevliydim ve daha sonra Kartepe Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldum. AK Parti iktidarı, çok geniş imkanlara sahip bir Türkiye yarattı. Ülke yeni yüzyıla geçmek için harekete geçti başımızda dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Yeni atılımlar ve yeni katılımlarla ülkemizin önünü açtı. Eski belediyecilik ve o dönem belediyecilik arasında fark vardı. Kuruluşta Şükrü başkanın çok emeği vardı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize olduk ve o zamanı çok iyi değerlendirdik” dedi.

“TEŞKİLATIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDAYDI”

Açıklamasını sürdüren Holat, “Hüseyin başkan, belediye başkanı oldu bir sürü projeler yaptık. Dönemin en önemli projelerinden biri teleferik projesiydi. İhaleye çıktık ihaleye çıktığımız firma tamamlayamadı. Mustafa başkan geldi o dönemde yarım kalmış projeler vardı bazı projelerin bitmesini sağladık, ödenmemiş projeleri ödedik, yarım kalan projeleri tamamladık. Yeni birtakım projeler yapıldı tabi o dönem maalesef pandemi sürecine girdik. Pandemi de bazı projeleri yapmamıza engel oldu kağıt üzerinde yeni projeler hazırlandı, sonra deprem oldu zaten o dönemde sıkıntılar olurken de teşkilat yanımızdaydı” ifadelerini kullandı.

“BU TOPRAKLARA HİZMET İÇİN YOLA ÇIKIYORUM”

Son olarak Holat, “Şükrü başkan iktidardayken tekrar aday oldu sonra ikinci dönem tekrar aday gösterilmedi geldi bana keşke sen aday olsaydın dedi. Hüseyin başkan geldi keşke aday olsaydın dedi. Mustafa başkanımda keşke demesin diye ben de erkenden bu dönem aday oluyorum dedim. Aday adaylığı başvurumu hayırlısıyla yaptım. Cumhurbaşkanımız bu dönem işi ehline vereceğiz dedi ve ben de kendi adıma bu işin ehli olduğumu düşünüyorum. İnşallah parti büyüklerimiz bizi uygun görür. Bu topraklara hizmet için yola çıkıyorum” şeklinde konuştu.

BALİ HOLAT KİMDİR?

1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Bali Holat, Türkiye'nin ilk şehir planlayıcılarından biri. Ayrıca İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde İşletme Yöneticiliği eğitimi alan Holat, 1987'den bu yana şehir planlamacılığı konusunda çeşitli görevler üstlendi. 2008 yılında Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne üçlü kararname ile Şehir Plancısı olarak atanan Bolat, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinin ardından yeni kurulan Kartepe Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü gibi müdürlüklerin kurulması ve yönetiminden sorumlu kurucu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bölgede geniş kitlelerce tanınan ve Maşukiyeli olan Bali Holat, İngilizce bilmektedir. Bolat, evli ve 2 çocuk babasıdır.