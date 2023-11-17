İzmit Lisesi mezunları 24 Kasım'da buluşuyor!

İzmit Lisesi Mezunları Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğretmenlerle özel bir kahvaltı programında kutlayacak. 24 Kasım Cuma sabahı saat 10.30'da 41 Burda AVM'de bulunan Baristaplus'ta gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm eski mezunlar davet edildi. Etkinlik ücreti özel menü kişi başı 200 TL olacak.