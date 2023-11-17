Hamza Şayir :"Yeni dönemin beyannamesi hazır’'

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bugün düzenlediği toplantıda görevdeki 4 buçuk yılını değerlendirdi. ‘Dilovası’nda iz bırakan eserler’ ismi verilen programa katılım bir hayli yoğun oldu. Yerel seçime kısa bir süre kala gerçekleştirilen program, Şayir’in gövde gösterisine döndü. Etkinliğe Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ekrem Sıtar eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve vatandaşlar katıldı.

“ÖNCE BEYANNAME SONRA SON HALİ”

Hamza Şayir’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte yaklaşık 20 dakikalık bir tanıtım filmi izletildi. Şayir’in projelerinin anlatıldığı videonun ardından tekrar kürsüye çıkan Şayir kısa bir sunum gerçekleştirdi. Seçim beyannamesindeN görseller paylaşarak yapılmış hallerini gösteren Şayir Dilovası Millet Bahçesi ile sunumuna başladı. İlçede yapılan projelerin sunumunu yapan Şayir, çalışma arkadaşlarına ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“7’NCİ OSB TAVŞANCIL”

Turizm yatırımları ile ilgili konuşan Şayir, Dilovası Tavşancıl evleri ile ilgili, “Dilovası’nda 6 OSB var 7’incisi ise bacasız sanayi olan Tavşancıl evleri. Türkiye’nin dört bit yanından insanlara buraya gelecek. Cumalıkız gibi. Belediye Başkanımıza, Valimize, emeği geçen yol arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“KOCAELİMİZİN TAHİR BAŞKANINA İHTİYACI VAR”

Sağlık alanlarındaki gelişmelere dikkat çeken Şayir, “Geçmişte 4 tane Doktor varken bugün 26 hocamız var” dedi. Büyükşehir belediyesine teşekkür eden Şayir, “Allah Büyükşehir Belediyemizden va başkanında razı olsun. İnşallah devam eder. Kocaelimizin ona ihtiyacı var. Bir dediğimizi iki etmedi” şeklinde konuştu.

“3 OY İÇİN VİCDAN AZABI ÇEKEMEM”

Tepecik spor alanı. Köseler spor alanı. Bunlar beyannamenin içinde olmayan şeyler. Demirciler mahallesi sosyal tesis ve halı sahası. Zamanında bitmeyen projelerin tek sebebini ben pandemiye, yangına sığınmadım. Ama burada elimizi kolumu bağlayan planlamalardı. Deprem zamanında çok iş yaptık. Kaçak yapılara ceza yazmaya başladım diye bana kızdılar. Ben, bana üç tane oy vereceksin diye vicdan azabı çekemem. Doğru olan neyse onu yapmamız gerekiyordu. Acil zamanlarda toplanma alanları diye düşündük. Kapalı spor alanları, toplanma alanlarımız olacak. Allah böyle acıları ülkemize yaşatmasın” dedi.

“YÜZDE 98’İNİ YAPTIK”

Beyannemizin yüzde 98’sini elhamdülillah gerçeleşetirik Dilovası Hayırlı olsun. Beyanname dışında yaptığımız onlarca mesaj var. Biz önceliklerimize eğitimi koyduk” dedi. Şayir konuşmasının devamında, “Dilovası’nı yeniliyoruz. Yepyeni bir şehirden bahsediyoruz. Tavşancıl’da yepyeni bir şehir yükseliyor. Bu yeni bir hayal değil. Yeni dönemin beyannamelerini hazırladık bile. Durmak yok yola devam. Boşa harcayacak zamanımız yok. Aday adayı kardeşlerimiz var. Çokluğumuz zenginliğimiz. Hepsi herşeyin en iyisine layık. Hep birlikte partimizi yukarılara taşıyacağız. Nasipten ötesi yok. İnsanlar plan yapar ama kader güler. Bugüne kadar tüm bakanlıklarımızdan, büyükşehirimizden toplam katma değer oluşturduğumuz proje bedeli 4 milyar 100 milyon TL.