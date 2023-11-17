Sarallar grubunun üyelerine tutuklama kararı

Kafes operasyonu kapsamında 14 Kasım’da İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medyada açıklanmıştı. İstanbul Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanmıştı. Dosya kapsamında adları geçen 5 kişinin ise cezaevinde olduğu belirtildi.

10 KİŞİ SERBEST

Emniyette ifadeleri alınan Özgür Saral ve 18 şüpheli organize şubedeki işlemlerin ardından bu sabah Büyükçemece Adliyesi’ne gönderildi.Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Özgür Saral ve 8 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Dosya kapsamında yer alan ve cezaevinde bulunan 5 kişinin de adliyeye götürüleceği belirtildi. Savcı karşına çıkacak 24 kişi hakkında, bir çok suçlama olduğu öğrenildi.

SİTE YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRDİLER

Çetenin özellikle Esenyurt’ta 3682 dairenin bulunduğu bir sitenin yönetimini ele geçirdiği ve fahiş aidat uyguladığı iddia ediliyor.Yabancılara ait bazı daireleri kiraya verdikleri de öne sürülen şüphelilerin, kendilerine karşı çıkanları tehdit ve darp eylemleriyle sindirdikleri belirtildi.Çetenin, Beyoğlu ve Sarıyer’deki bazı eğlence mekanlarını baskıyla ele geçirmeye çalıştığı da iddia edilirken, bazı yaralama girişimlerinin de dosya kapsamında yer aldığı açıklandı.

Kaynak: sözcü