Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek’, ‘Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme’ suçlarından tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerden biri de Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan Ahmet Gün olmuştu.Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Gün bugün, Engin Polat’ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu’nun da dün nakledildiği Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.
- Asayiş
Polat çiftinin tutuklu olan avukatı Ahmet Gün, Tekirdağ Cezaevi’ne nakledildi
'Kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu olan avukatı Ahmet Gün, Marmara Cezaevi'nden Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.