Sakatlıkların sebebi ne? Arda Güler'in psikoloğu sessizliğini bozdu

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, aylardır peş peşe yaşadığı sakatlıklar nenediyle eflatun-beyazlı formayı henüz giyemedi.
PSİKOLOG ARDA HAKKINDA KONUŞTU
Takımın bireysel psikoloğu Lusmila Sanchez, İspanya'da bir TV kanalına yaptığı açıklamada, " Arda Güler'e bolca vakit ayırıyorum" dedi."ONU İYİLEŞTİRECEĞİM"
Lusmila Sanchez, "Futbolcu psikolojisini en çok sarsan durum, antrenman veya maç esnasında oluşan sakatlıklardır. Arda Güler'e bu sebepten daha çok vakit ayırıyorum. Onu iyileştirebilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberler.com
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.