Kocaeli'de 7 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (18 Kasım Cumartesi) Gölcük, Kartepe, Kandıra, Dilovası, Darıca, Çayırova ve Gebze olmak üzere 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle
|53498
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENDERE MERKEZ, TOPÇULAR, YUKARI
|3033. SK., 3098. SK., 3099. SK., 3100. SK., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3138. SK., 3143. SK., 3150. SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATMACA SK., BAĞ YOLU SK., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇAM SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DİK SK., DURSUN SAĞ SK., GARİPLER SK., HATİPOĞLU SK., İYİSOY SK., KARINCA SK., KARŞI SK., KESTANELİK SK., KİRAZ SK., KUYU ÖNÜ SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI CD., SEKİ SK., SEVGİ YOLU CD., TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK.
|18.11.2023
|09:00
|16:00
|53559
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK.
|18.11.2023
|09:00
|17:00
|53639
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|18.11.2023
|09:00
|17:00
|53644
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SARNIÇLAR
|KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER
|18.11.2023
|09:00
|15:30
|53677
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|ABDİ İPEKÇİ, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, CAMI, CAMİ, CUMHURİYET, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, GAZİLER, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, NENEHATUN, OSMANGAZİ, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU
|1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1., 1410/1. SK., 1411., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1419. SK., 1420., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429. SK., 1430., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452. SK., 1455. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., 1727. SK., 1842., 613. SK., 701., 701. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 704/2. SK., 705., 705. SK., 706., 706. SK., 706/1. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708., 708. SK., 708/1. SK., 709., 709. SK., 710., 710. SK., 710/1., 710/1. SK., 711. SK., 712., 712. SK., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713. SK., 713/1. SK., 713/2., 713/2. SK., 713/3. SK., 714. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 714/3. SK., 715. SK., 716. SK., 717., 717. SK., 718., 719., 720., 721., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/3. SK., 721/4. SK., 723. SK., 723/1. SK., 724/1. SK., 724/2. SK., 726., 726. SK., 727. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2. SK., 731. SK., 732. SK., 732/2., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 733. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 734/3. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3., 735/3. SK., 736., 736. SK., 737., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4. SK., 748., 748. SK., 752. SK., 755. SK., 756/1. SK., 800. SK., 800/1. SK., 800/2. SK., ABİD SK., ADACIK SK., ADNAN MENDERES CD., AFACAN, AFACAN SK., AHENK SK., AHUDUDU SK., AKAİD SK., AKBAŞ SK., AKÇALI, AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKMİNARE SK., AKPINAR, AKPINAR SK., AKTOP SK., AKTUĞ SK., AKYILDIZ SK., ALI ARICAN, ALI SAKIR, ALİ ARICAN CD., ALİ MALLI SK., ALİ ŞAKİR SK., ALİM SK., ALİYE SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN, ALPEREN SK., ALTUN SK., ALÜFE, ANIL, ANIL SK., ANKA SK., ARDIÇ SK., ARMUTLU SK., ARSLAN, ARSLAN SK., ARZU SK., ASIK VEYSEL, ASMALI, ASUMAN SK., AŞİYAN SK., ATASAY SK., ATATÜRK, ATEŞ SK., ATLAS, ATLAS SK., ATMACA, AYAN SK., AYDIN, AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYFER, AYFER SK., AYGÜN SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AZİZ SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHARİYE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTINUR, BAHTINUR SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BALKAN, BALKAN SK., BANKA SK., BARAN, BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BASAK, BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE SK., BEDIR, BEKTAŞ SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYPINARI SK., BEYZA SK., BILDIRCIN SK., BIRCAN, BIRGÜL, BIRLIK, BIROL, BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRCAN SK., BİRGÜL SK., BİRKAN SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BORA, BORA SK., BOZ SK., BULUT SK., BURAK, BURAK SK., BURCU SK., BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., BÜYÜKERCAN SK., CAN SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEDIT, CEDİT SK., CENGIZ, CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEVİZ SK., CEYHAN SK., CEYLAN, CEYLAN SK., CEZBE, CEZBE SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., CÖMERT SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇAPA, ÇAPA SK., ÇAVDAR SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇESME, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇIÇEK, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇORUH SK., ÇUBUK, ÇUBUK SK., ÇUKUR SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DALGIÇ SK., DAMAR, DAMAR SK., DARI, DARI SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DENIZ, DENİZ CD., DERGAH SK., DERİNCE SK., DERMAN, DERMAN SK., DEVA, DEVA SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIRLIK, DIVAN, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DORUK SK., DORUKAN SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DUMANBEY SK., DURAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN, ECEHAN SK., ECMEL SK., EDİP SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EĞİTİM CD., ELDEM SK., ELEK SK., ELEM, ELEM SK., ELVAN, ELVAN SK., EMIN, EMİN SK., EMSAL SK., ENDÜLÜS SK., ENGİN SK., ENSAR SK., ER, ER SK., ERDEM SK., EREN, EREN SK., ERENLER SK., ERIKLI, ERIS, ERİKLİ SK., ERİŞ SK., ERKAN, ERKAN SK., ERKIN, ERKİN SK., EROL SK., ESATBEY, ESATBEY CD., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ESRA, ESRA SK., ESREF, EŞREF SK., ETHEM SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., EYLÜL SK., EYVALLAH SK., EZEL SK., FANI, FANİ SK., FERIT, FERİDE SK., FERİDUN SK., FERİT SK., FEVZİ SK., FIKRET SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FİKRET SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GAZİ DEDE CD., GEÇER SK., GEDİK SK., GELIN, GELINCIK, GELİN SK., GELİNCİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GENİŞ SK., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKÇAY SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖKTEPE SK., GÖNÜL SK., GÖREN, GÖREN SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLENDAM SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜLVEREN SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNER SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GÜNGÖR SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜREL SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., GÜZEL, HABİB SK., HACI SK., HACILAR SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HAMAM KUYU CD., HANEDAN SK., HAS SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAYAT, HAZAN SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL BAŞAK SK., HİLAL SK., HOCA AHMET YASEVİ CD., HUKUK SK., HUZUR, HÜLASA, HÜLASA SK., HÜLYA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ILKBAHAR, INÖNÜ, IREM, ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIN SK., ITINA, İLÇE SK., İLKBAHAR SK., İLKİN SK., İMAN SK., İNANÇ SK., İNCİ SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSRA SK., İSTASYON CD., İTİNA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇKAR SK., KADI SK., KAFKAS, KAFKAS SK., KAHYA, KAHYA SK., KALP GÖZÜ SK., KAMACI SK., KAMELYA SK., KANARYA, KANDİL SK., KARAASLAN CD., KARAHİSAR SK., KARAMAN SK., KARLI SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAVALA, KAVALA CD., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KAZIM KARABEKİR CD., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KENAN SK., KENAR SK., KERVAN, KERVAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU, KORU SK., KOSOVA SK., KOVAN SK., KOZALAK SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUDRET, KUDRET SK., KUDRETLİ SK., KURTULUŞ SK., KUTUP, KUTUP SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LEVENT, LEVENT SK., LEYLAK, LEYLAK SK., LİDER SK., LİMAN CD., LOKMAN HEKİM CD., MAHİR SK., MARSHALL, MARSHALL SK., MECIT, MECNUN, MECNUN SK., MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MEKTEP SK., MELİS SK., MENEKSE, MERCAN, MERDIVEN, MERDİVEN SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MINARE, MIZRAK SK., MİHRAP SK., MİNARE SK., MİNİ SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUALLIM KÖY, MUHARREM, MUHARREM SK., MUHSİN SK., MURAT SK., MURTAZA SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NANELİ SK., NARGÜL SK., NAZAR, NEFİS SK., NERGIS, NERGIS SK., NEŞE SK., NIL, NISA, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NUH SK., NURAY SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., NURGÖK SK., NURHAN SK., NURKAN SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OCAK SK., OGÜN SK., OKYAR SK., ONAR SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖRNEK SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZDEL SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAMUK SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERİHAN SK., PERTEV SK., PETEK SK., PINARBASI, PIYALE, PİYALE SK., PLEVNE, PLEVNE CD., POLAT, POLAT SK., POYRAZ SK., RAMAZAN SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., REHBER, REHBER SK., REİS SK., REŞİT SK., RÜZGARLI SK., SABIR SK., SACİT SK., SADRAZAM SK., SAFINUR, SAFİNUR SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAHIN, SAHRA, SAHRA SK., SAIDI NURSI, SAIDI NURSI CD., SAİDİ NURSİ CD., SAKIZ AĞACI SK, SAMDAN, SANCAKTAR SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SATIGÜL SK., SAYGIN, SAYGIN CD., SEBNEM, SEÇKİN SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SELÇUK, SENLIK, SERÇE, SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVAL SK., SEVDA, SEVENGÜL SK., SEVKET, SEYİT SK., SEYRAN SK., SIFA, SIFA SK., SIIR, SILA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SİPAHİ SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖĞÜT SK., SÖĞÜTLÜ SK., SULTAN, SULTAN SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SUZAN SK., SÜMBÜL SK., ŞAİR SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT BAHATTİN ALASLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., ŞENLİK SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞİFA SK., ŞİİR SK., ŞİMŞEK SK., ŞURA SK., TAHA SK., TAHİR SK., TALAT SK., TALEBE, TALEBE SK., TALHA SK., TANSU SK., TARHAN SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TUGBA, TUĞBA SK., TUNA SK., TURNALI, TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUBATLI SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., ÜSTÜN SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEZIR, VEZİR SK., YAĞIZHAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YAPRAK SK., YARDIM, YARDIM SK., YAŞA SK., YAYIK, YAYIK SK., YAYLA, YENIDEVIR, YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YESIL, YESILIRMAK, YESILYURT, YEŞİLIRMAK CD., YEŞİLVADİ SK., YIGIT, YILDIZ SK., YILMAZ, YİĞİT SK., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZAFER SK., ZAMBAKLI YOL SK., ZARİF SK., ZEKAT SK., ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZEYBEK SK., ZIRVE, ZIRVE SK., ZİNCİRLİKUYU SK., ZİRVE SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜMER, ZÜMER SK.
|18.11.2023
|00:30
|04:00
|53692
|KOCAELİ
|DARICA
|BARIS, BARIŞ
|1839. SK., 1841., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD.
|18.11.2023
|09:00
|14:00
|53693
|KOCAELİ
|DARICA
|BARIS, BARIŞ
|1806., 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/3. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR
|18.11.2023
|14:00
|17:00
|53703
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|124., 124/1., 136. SK., 143/1. SK., 145., 146. SK., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 170. SK., 220/1., 222., 222/1. SK., 222/3., 224., 224. SK., 232., 242. SK., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 270. SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., UĞUR MUMCU CD.
|18.11.2023
|09:00
|11:00
|53706
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|124. SK., 124/1. SK., 136., 138., 138. SK., 140. SK., 142. SK., 143. SK., 145. SK., 147., 153/1., 159. SK., 220. SK., 220/1. SK., 222/2. SK., 228., 228. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 238. SK., 240., 240. SK., 242/2., 253. SK., 253/2. SK., 255/1., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 268. SK., PIR SULTAN
|18.11.2023
|09:00
|11:00
|53718
|KOCAELİ
|GEBZE
|ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ
|1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1012/3. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1080., 1941., 1966., 1966. SK., 1967/1. SK., 1968. SK., 1973. SK, 1975. SK., 1976., 1976. SK., 1976/1. SK., 1976/2. SK., 1977. SK., 1983. SK., 1985., 1986., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/3. SK., 1986/4., 1986/4. SK., 1986/5. SK., GENÇLİK CD, GENÇLİK CD., HAMAMÜSTÜ YOLU, TERMINAL
|18.11.2023
|08:30
|16:00
|53719
|KOCAELİ
|GEBZE
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|1968., 1975., 1979., 1979. SK., 1981. SK., 1982. SK., 1985. SK., 1987. SK., GENÇLIK
|18.11.2023
|08:30
|16:00
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