Hikmet Erenkaya kaza geçirdi: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Sahil Yolu’nda bulunan Beyaz Yalı Restaurant Cafe’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolu caddesinden İzmit istikametine giden İzmit Belediyesi eski başkanı ve Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Karşı istikametten gelen otomobilin, Hikmet Erenkaya’nın içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Hikmet Erenkaya ile beraber 3 kişi daha yaralandı. Erenkaya’ nın durumunun iyi olduğu öğrenildi