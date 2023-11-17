Kaza, akşam saatlerinde İzmit Sahil Yolu’nda bulunan Beyaz Yalı Restaurant Cafe’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolu caddesinden İzmit istikametine giden İzmit Belediyesi eski başkanı ve Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Karşı istikametten gelen otomobilin, Hikmet Erenkaya’nın içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Hikmet Erenkaya ile beraber 3 kişi daha yaralandı. Erenkaya’ nın durumunun iyi olduğu öğrenildi
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Hikmet Erenkaya kaza geçirdi: 3 yaralı
İzmit Sahil Yolu’nda Beyaz Yalı Restaurant Cafe’nin önünde İzmit Belediyesi eski başkanı ve Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.