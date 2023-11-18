Özgür Özel’den yeni görevlendirme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meriç Tafolar’ı CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörü olarak, gazeteci Şevket Yaman’ı ise basın danışmanı olarak görevlendirdi. Tafolar ve Yaman’ın yeni görevleri CHP Genel Merkezi’nden bu akşam yapılan bilgilendirme notu ile duyuruldu. Yapılan açıklama şöyle: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından; Sayın Meriç Tafolar Genel Merkez İletişim Koordinatörü, Sayın Şevket Yaman Genel Başkan Basın Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.”
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.