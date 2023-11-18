TEM’de kamyonet kaza yaptı: 10 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kaza, 22.30 sıralarında Körfez ilçesi Tem Otoyolu geçişi Şirinyalı mevki Ankara istikametine meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BH 1061 plakalı kamyonet aynı yönde giden başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve 2 yolcu, kamyonetin kağıt gibi ezilen kupa kısmında sıkıştı. Kazaya karışan diğer araç bölgeden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebiyle Tem Otoyolu’nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre aksarken, yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince, trafik sağ şeritten kontrollü olarak verildi. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.