Kocaeli için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli'de Kuvvetli Yağmur olacağını belirterek sıcaklığın 14 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini de açıkladı