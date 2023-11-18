Kocaeli için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli'de Kuvvetli Yağmur olacağını belirterek sıcaklığın 14 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini de açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.