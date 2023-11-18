KAŞUKCİ DERİNCE'YE ADAY!

Uzun yıllar Kocaeli İŞ-KUR Müdürlüğü yapan, görev yaptığı yıllarda hayata geçirdiği istihdam projeleriyle Türkiye birincisi seçilen Öztekin Kaşukçi, emekli olduktan sonra Büyükşehir’de göreve başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın projesi olarak kurulan İstihdam Ofisinin başına getirilen Öztekin Kaşukçi “Kıymeti dostlarım arkadaşlarım yapmış olduğunuz istişare ve değerlendirme sonucunda, can İlçemiz Derincemiz için Belediye Başkanı Aday Adayı olmaya karar verdik. Gayret bizden takdir Allah’tan. “diyerek Derice Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurdu
ÖZTEKİN KAŞUKÇİ KİMDİR?
1964 Kars Digor doğumlu olan Öztekin Kaşukçi 1976 yılında ailesiyle Kocaeli’ye taşındı. Ortaöğretim ve liseyi Derince’de bitiren Kaşukçi, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kamu yönetimi dalında yüksek lisansa devam eden Kaşukçi, Edirne, Bursa, Bartın ve Gebze’de İŞKUR Şube Müdürlüğü yaptı. Kaşukçi, 2008-2009 yıllarında Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü ve ardından Kocaeli İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Öztekin Kaşukçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Başkanlığı görevinde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.