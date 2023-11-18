GİB KOCAELİ'DE 20 MEMUR ALACAK!

81 ilimizde Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 65 puanla 2.000 güncel devlet personeli alımı başvuruları alınacak. Bu yazımızda tüm il kontenjan dağılımlarını, başvuru sürecini ve şartları bulabilirsiniz. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımına dair gerekli tüm bilgiler.

Devlet personeli alımı şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşımak, 35 yaşını doldurmamış olmak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmamak ile KPSS’den en az 65 ve üzeri puana sahip olmak gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı memur alımı süreci nasıl işler?

Mezuniyet şartları: hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak şartları yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB memur alımı başvuruları 21 Kasım ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında sınav internet sitesinden yapılabilecektir. Başvurularda adaylar sadece 5 il tercihinde bulunacaklar.

İl il kontenjan dağılımları nelerdir?

Adana 25, Adıyaman 25, Afyonkarahisar 10, Ağrı 9, Aksaray 8, Amasya 7, Ankara 211, Antalya 45, Ardahan 7, Artvin 5, Aydın 7, Balıkesir 7, Bartın 5, Batman 15, Bayburt 5, Bilecik 5, Bingöl 7, Bitlis 5, Bolu 7, Burdur 8, Bursa 65, Çanakkale 10, Çankırı 6, Çorum 13, Denizli 20, Diyarbakır 25, Düzce 7, Edirne 7, Elazığ 7, Erzincan 5, Erzurum 7, Eskişehir 7, Gaziantep 40, Giresun 13, Gümüşhane 6, Hakkari 7, Hatay 100, Iğdır 6, Isparta 7, İstanbul 650, İzmir 100, Kahramanmaraş 60, Karabük 7, Karaman 15, Kars 7, Kastamonu 6, Kayseri 7, Kırıkkale 5, Kırklareli 7, Kırşehir 7, Kilis 7, Kocaeli 20, Konya 25, Kütahya 15, Malatya 40, Manisa 8, Mardin 7, Mersin 7, Muğla 20, Muş 5, Nevşehir 10, Niğde 10, Ordu 15, Osmaniye 15, Rize 15, Sakarya 7, Samsun 15, Siirt 9, Sinop 8, Sivas 7, Şanlıurfa 15, Şırnak 7, Tekirdağ 7, Tokat 7, Trabzon 7, Tunceli 7, Uşak 7, Van 7, Yalova 5, Yozgat 7, Zonguldak 7 olmak üzere 2.000 kadro var.