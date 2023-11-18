Bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Gölcü Önü Meydanı’nda arkadaşlarıyla bisikletle dolaşan S.K. (12) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü. Çarpmanın etkisiyle bisikletin pedal kısmına ayağı sıkışan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından ayağının sıkıştığı parçayı keserek S.K'yi kurtardı.
Çocut. sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.