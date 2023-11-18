KARTEPE’DE SAZAN BALIĞI TUTMA YARIŞMASI SONUÇLANDI

GENİŞ KATILIM

Eşme sahilinde düzenlenen törene Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde KBB Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, KAMADER Başkanı Engin Uztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, yarışmacılar ve davetliler katıldı.

ALTI AYDIR BURADAYIZ

Programda konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk, “Bir yarışmayı daha geride bırakıyoruz. Az balık çıkmazı biraz üzücüydü. Son 6 aydır Sapanca Gölü’nde çalışıyoruz. KBB, Kartepe Belediyesi ve Kent Konseyi ile birlikte Sapanca Gölü’nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi” çok önemli sonuçlar elde ettik” dedi.

17 KM’LİK ALANDA 45 DALIŞ

“Sapanca Gölü 4 Milyon insana dokunmaktadır” diyen Uztürk, “Bu projeye destek olan KBB Başkanımıza, Kartepe Belediye Başkanımıza, Kent Konseyi başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Proje kapsamında elde ettiğimiz sonuçlar hem sevindirici hemde üzüntü vericidir. Hayalet ağ çıkmamasına rağmen, pinter ve kasnak ağları Sapanca Gölü’nden çıktı. 17 km’lik bir hat üzerinde çalışma yapılırken, 45 dalış yapıldı. Sapanca Gölü çok önemlidir. İçme suyu havzasına daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Sazlık alanların korunması önemlidir” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE MOZAİĞİ

Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, “Kartepe önemli bir turizm ve spor kentidir. Kocaeli 3400 STK ile Türkiye mozaiğidir. Kent Konseyi olarak Sapanca Gölü’nün temizlenmesine destek verdik. Türkiye’de bir ilk olarak STK’lara proje desteği vermektedir. Bu uygulama ilimize özeldir. STK’ların desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bugün görüyoruz. 152 STK’ya destek verdik. Bu önemli desteği sahibi KBB Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’dır. Onun STK’lara bakış açısı ve çevre duyarlılığı sayesinde bu sayı iki katına çıkacaktır. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

100 BİN BALIK SALDIK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kartepemizde spora, çevreye, turizme dair tüm organizasyonlara kapımız açık. Sizler sporcularımız bu işe gönül verenler oldukça bu tür organizasyonlarımız gelişerek, güzelleşerek artacak. Geçtiğimiz haftalarda 100 bin balığı Sapanca Gölüne saldık. Seneye balıklarımız daha bereketli olur İnşallah. Emeği geçen herkese teşekkür eder, sporcularımıza başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.

SAPANCA GÖLÜMÜZ ÇOK DEĞERLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, “KBB olarak bu tür organizasyonlara destek vermeye devam ediyoruz. Deniz ve göl bizim soframızdır. Kocaelimizin her yeri çok güzeldir. Sapanca Gölümüz çok değerlidir. 26 ekip burada mücadele etmiştir. Kendilerini tebrik ediyorum. Çevreye duyarlı olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

16.Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması" düzenlenen törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, 14.080 kg ile en çok balık birincisi Emin Korkmaz, Özey Düvenci, Serkan İşgören ve Abdullah Korkmaz’dan Carp Tutsal takımına, 4.430 kg ile en çok balık ikincisi Gökhan Coşkun, Şenol Aydın ve Rıdvan Dinç’tan oluşan KASOBDER Takımına ödüllerini Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 2.900 kg ile en çok balık üçüncüsü Koral Karaosmanoğlu, Uğur Menteş, Mutlu Yılmaz ve Mustafa Berse’den oluşan MYC Carptm 2 takımına ödüllerini Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz tarafından verildi.