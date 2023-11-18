Erman'ın cenazesi bugün (18 Kasım 2023 Cumartesi) Yenimahalle Seyid Battal Camiisinden ikindi namazına müteakip kaldırılacak.
- Asayiş
ZABITA KOMİSERİ ABDURRAHİM ERMAN VEFAT ETTİ
İzmit Belediyesi'nden Zabıta Başkomiseri olarak emekli olan Abdürrahim Erman vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.