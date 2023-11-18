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ZABITA KOMİSERİ ABDURRAHİM ERMAN VEFAT ETTİ

İzmit Belediyesi'nden Zabıta Başkomiseri olarak emekli olan Abdürrahim Erman vefat etti

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ZABITA KOMİSERİ ABDURRAHİM ERMAN VEFAT ETTİ mask
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Erman'ın cenazesi bugün (18 Kasım 2023 Cumartesi) Yenimahalle Seyid Battal Camiisinden ikindi namazına müteakip kaldırılacak.

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Muhabir  Haber Merkezi

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