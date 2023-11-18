“Provokasyonlar iktidarı rahatsız etmiyor mu?”

“ASIL SEBEBİ İKTİDAR”

Son olarak bir kafeteryada halkı taciz edecek boyuta ulaşan protestonun ardından bu eylemi gerçekleştirenlerle ilgili emniyetin soruşturma açacağı yönündeki açıklamayı desteklemekle beraber bunu yeterli bulmuyoruz. Bu tip şiddete varan olayların bir nedeni de iktidarın yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapmamasıdır. Hemen her konuda açıklama yapmayı marifet sayan iktidar temsilcileri bu olaylarla ilgili sorumluluk duygusu hissetmemektedir.

“BİZLER HATIRLATACAĞIZ”

Acaba iktidar, emeklilerin tepkisi konuşulmasın, asgari ücretlilerin yoksulluğu gündeme gelmesin ya da ülkedeki ekonomik krizin görmezden gelinmesi için mi provokasyonlara ses çıkarmıyor? Bizler her şartta ekonomik krizi hatırlatmaya, ülkenin gerçek problemlerinin konuşulması için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.