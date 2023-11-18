- Sağlık

Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.

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Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal mask
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Şifalı bir bitki olarak zerdeçalı bizler artrit, osteoartrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz.

Zerdeçalın inflamasyonu önleyici, antiinflamatuar özelliği, ağrı azaltma ve dindirme özelliği,  batı tıbbında da tedavi olarak kullanılmaktadır.Sindirim ve karaciğer rahatsızlıkları, deri enfeksiyonları ve tahrişleri, artirit tedavisinde , kemik hastalıklarında kullanılmakta olan zerdeçalı bol bol tüketmeniz ve ağrılara iyi geleceğini bilmeniz gerekmektedir.

Bitki uzmanlarının  hazımsızlık ve ishalin yanı sıra Crohn ve ülseratif  kolitis gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları için tavsiye ettikleri zerdeçalı, bizlerde artrit ve osteoartritte, ağrı tedavilerinde kanıtlanmış etkisinde dolayı kullanıyoruz.

Tedavi Amaçlı Kullanımı

-Enflamatuar bağırsak hastalığı

-Eklem iltihabı

SPORCULAR KAS AĞRILARINIZ ZERDEÇALLA AZALABİLİR !

Şimdi sporcular bu bölüm sizler için geliyor, ekstrim spor yapanlar, farklı kas gruplarını çalıştıranlar, spor sonrası kasları ağrıyanlar, sürekli sakatlananlar  spor sonrası ağrıyı azaltmak mümkün.

Peki nasıl mı ?

Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir şeyden bahsedeceğim sizlere.Japonya da son yapılan ağrı tedavisi  çalışmalarının sonuçlarına baktığımızda ;

Özellikle sporcularda egzersiz sonrası kaslarda gördüğümüz ağrıları , egzersiz sonrasında alacağınız curcumin yani zerdeçal ekstralarıyla uzun dönemde azaltıp geçirebilmeniz mümkün.

Spor sonrası alacağınız zerdeçal takviyesi ;

Sakatlanmalara neden olabilen kaslardaki ağrıların sebeplerinden biri olan kreatin  kinaz (CK)  miktarlarının dengede kalmasını sağlayıp , ağrıları , inflamasyonları , iltihaplanmaları azaltıp, sakatlanma riskinizi azaltır. 

- Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

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