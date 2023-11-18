MUHTAR ÖZAY, DİLOVASI'NA ADAY!

2014’te Diliskelesi’ne muhtar adayı olup iki dönem seçilen, 2024 seçimlerinde hedef büyütüp AKP’den Dilovası Belediye Başkanlığı’na göz diken Mehmet Özay; konvoy, salon toplantısı ve yürüyüş ile gövde gösterisine dönüştürdüğü resmi başvurusunda, “Bugün ilçemizin tümü için, tek bir insan dahi ayırmadan herkese ulaşmak ve hep birlikte büyük bir destan yazmak için buradayız” dedi.

AKP Dilovası İlçe Teşkilatı’nda önümüzdeki çarşamba günü sona erecek olan aday adaylığı resmi başvuruları sürüyor. Diliskelesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay’ın resmi başvurusunu yaptı.

MUHTARLIKTAN İSTİFA EDECEK

AKP İlçe Teşkilatı’nda önce Başkan İlhan Yıldırım tarafından başkanlık makamında ağırlanan Özay burada Yıldırım’a yasal olarak bir engeli olmamakla birlikte, bu süreçte mahalle muhtarlığı görevinden istifa edeceğini söyledi.

AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, toplantı salonunda devam eden başvuruda yaptığı konuşmada aday adaylığına dair başvuruları 22 Kasım Çarşamba gününe kadar alacaklarını belirtti. Temayül dahil olmak üzere adayın nasıl belirleneceğine dair tekrar bilginin ardından, “10 Ocak gibi adayımız belli olacaktır. En son Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın belirleyeceği aday, adayımızdır” dedi.

Mehmet Özay kimdir?

1987 yılında Bingöl’de dünyaya geldi.

Hereke Endüstri Meslek Lisesi bilgisayar programcılığı bölümü mezunu.

Diliskelesi Amatör Balıkçılar Derneği kurucu başkanı (2015)

2022’den bugüne Diliskelesispor Kulüp Başkan Yardımcısı

Evli ve üç çocuk babası.

Kaynak: GEBZE HABER