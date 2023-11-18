Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Hasan Bat yaptığı açıklamada; “Saygı değer Gölcüklü hemşerilerimiz, kurulduğu yıldan beri AK Parti ailemizin içinde çeşitli görevlerde bulundum. 13 senedir Gölcük Engelliler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüz yılı ideallerini ve gönül belediyeciliği anlayışıyla, Gölcük Belediyesi Ak Parti meclis üyesi aday adaylığı başvurumu, 22.11.2023 Çarşamba günü, saat 15.00'da yapacağım. Kentimize ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için çıktığım bu yolda tüm sevenlerimi yanımda görmekten onur duyarım” dedi.
- Siyaset
Hasan Bat Gölcük'e aday!
Gölcük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Bat, AKP’den meclis üyesi aday adaylığına başvuru yapıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.