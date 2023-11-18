Hasan Bat Gölcük'e aday!

Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Hasan Bat yaptığı açıklamada; “Saygı değer Gölcüklü hemşerilerimiz, kurulduğu yıldan beri AK Parti ailemizin içinde çeşitli görevlerde bulundum. 13 senedir Gölcük Engelliler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüz yılı ideallerini ve gönül belediyeciliği anlayışıyla, Gölcük Belediyesi Ak Parti meclis üyesi aday adaylığı başvurumu, 22.11.2023 Çarşamba günü, saat 15.00'da yapacağım. Kentimize ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için çıktığım bu yolda tüm sevenlerimi yanımda görmekten onur duyarım” dedi.





