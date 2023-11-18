Çetin Seymen Gölcük'e aday!

AKP Gölcük İlçe Başkanlığı binasında 18 Kasım Cumartesi günü saat 15:00’da aday adaylığı için başvuru yapacağını duyuran Çetin Seymen, “10 yılı aşkın süredir İlçe Başkanı, İlçe teşkilat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak onurla görev yaptığım AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığımızda 18 Kasım cumartesi günü saat 15:00’te, Cumhurbaşkanımız, Genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı ideallerini ve Gönül Belediyeciliği anlayışını bir adım daha ileri taşıma niyetiyle Gölcük Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunacağım. Kentimize ve hemşehrilerimize yeni bir hizmet yoluna çıktığımız bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi