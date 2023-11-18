AKP Gölcük İlçe Başkanlığı binasında 18 Kasım Cumartesi günü saat 15:00’da aday adaylığı için başvuru yapacağını duyuran Çetin Seymen, “10 yılı aşkın süredir İlçe Başkanı, İlçe teşkilat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak onurla görev yaptığım AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığımızda 18 Kasım cumartesi günü saat 15:00’te, Cumhurbaşkanımız, Genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı ideallerini ve Gönül Belediyeciliği anlayışını bir adım daha ileri taşıma niyetiyle Gölcük Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunacağım. Kentimize ve hemşehrilerimize yeni bir hizmet yoluna çıktığımız bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi
- Siyaset Güncelleme:
Çetin Seymen Gölcük'e aday!
10 yılı aşkın süredir ilçe başkanı, ilçe teşkilat başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak onurla görev yapan Çetin Seymen, Gölcük Belediye Başkanı aday adayı oluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.