ÇARIKÇI, DİLOVASI'NA ADAY!

Dilovası İlçe Teşkilatı’nda da aday adayları bir bir başvurularını yapmaya başlarken o başvurulardan biri de belediyenin içinden geldi. 1991’de Dilovası Belediyesi’ne işçi olarak giren, şeflik birim sorumluluğu gibi görevler üstlenen Orhan Çarıkçı, AKP’den Dilovası Belediye Başkan aday adayı oldu.

GENİŞ KATILIM

Orhan Çarıkçı’nın İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki basın açıklamasına Dilovası Belediyesi eski Başkanı Halit Yaşar, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu – KEDFE Başkanı Tekin Dursun, Dilovası Yöre Dernekleri Federasyonu ve Bingöllüler Derneği Başkanı Ercan Güneş, Kocaeli Ağrılılar Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım ile birlikte belediye meclis üyeleri, muhtarlar, partililer katıldı.

Kaynak: GEBZE HABER