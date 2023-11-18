Zeki Aygün Starbucks’taki vatandaşlara şuursuz dedi!

Kocaeli’nin en aktif hemşehri derneklerinden olan Rizeliler Derneği bugün saat 10.00’da dernek yerleşkesinde bulunan Şelale Kafe’de Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif’i konuk aldı. Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Kumuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde Milletvekili Mehmet Akif’in Filistin’de içeriye alınan Gazetecileri gündeme getirmek için söylediği sözler dikkat çekti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise Türkiye’de bulunan ve Katarlı Müslümanların yönetiminde olan Starbucks’ta oturan vatandaşlar için şuursuz demesi dikkat çekti.

“HERKES GEREKEN TEPKİYİ VERMELİ”

Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Kumuşoğlu: “Çok değerli kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı arz ediyorum. Çünkü suskunların gerçekten diri olduğunu bir kez daha gösterdi. Binlerce insanın katledildiği, Filistin'de yapılan zulmü Ortodoksların merkezine değerlerimizi Almanya'da tüm dünyaya haykırdı. İslam'ın ve Müslümanlığın yegane temsilcisinin Türkiye olduğunu bir kez daha kanıtladık. Kendisine gerçekten şükranlarımızı arz ediyoruz. Zor bir dönemde neler yapabiliriz diye ya da biz ne yapsak bir şey olmaz dememiz çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Damlaya damlaya göl olur. Herkes gerekli tepkiyi göstermeli diye düşünüyorum.”

STARBUCKS’TA OTURAN VATANDAŞLARA ŞUURSUZ DEDİ

AKP Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün: “Bugün konuşmamız gereken esasında en önemli şey Türkiye'mizin ve dünyamızın içinde bulunduğu durum. Müslüman aleminin içinde bulunduğu durum. İşte bunun temel ilacı birlik ve beraberlik. Ülkemiz üzerinde ve bölgemiz üzerinde oynanan oyunu görmemiz lazım. Kırk yıldan beri Türkiye'yi terörle dize getiremeyen Amerika, Batı, Siyonizm. FETÖ'yle de dize getiremedi. Şimdi dolarla dize getirmeye çalışıyordu. Onu da başaramadı inşallah. Bunun cevabını millet ona çok güzel verdi. Onun için bu millete hizmet etmek ibadetle eşdir. O açıdan biz Rizeli olarak bunu bilincindeyiz. Herkesin bu bilince sahip olmasında fayda var. 8 milyon Yahudi'nin bir buçuk milyar Müslümana nasıl eziyet ettiğini görüyoruz. Peki biz ne yapacağız şimdi? Dua edeceğiz ama fiili olarak da onların ürünlerini almayacağız. Yahudi'nin en büyük korktuğu şey onların ürünlerini kullanmamak. Allah'a şükür ben belediyemizde bunu başardım. Birçok arkadaşımızla boykot başlattık. Vatandaş olarak bunu yaparsak işte bunun üstesinden geliriz. Fakat bakıyorsunuz Starbucks'ta şunlar bunlar. Yine ağzına kadar dolu. Maalesef bilinçsiz, şuursuzlar. Bunu anlamayan, idrak edemeyen insanlarımıza Allah idrak etmeyi nasip etsin.”

“ÜZÜLDÜK AĞLADIK”

AKP Milletvekili Mehmet Akif, İsrail ordusu tarafından katledilen Filistinliler için, “Üzüldük, ağladık. Sesimizle meydanlarda haykırmaya çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bir araya geliyoruz. Imkanımız oldukça yardım kuruluşlarıyla el uzatmaya çalıştık. Efendimiz bir mümin bir haksızlık, bir zulüm gördüğünde onu eliyle düzeltir. Buna gücü yetmezse diliyle engel olmaya çalışır. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o zulme karşı olduğunu en azından ortaya koyarak belirtir. Bir mümin olarak haykırdık, ellerimizle de yardımcı olmaya sonuna kadar çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Biz böyle bir milletiz. Böyle bir miras devraldık.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin ayağa kaldırmak için üzerimize kurulam oyunlarla boğuşuyoruz, zulümlerle boğuşuyoruz. PKK'yı örgütleyen yine bunlar. Kırk yıldır PKK zulmü, terörü karşısında feda ettiğimiz 15 bin şehidimiz var. Onların da anaları kardeşleri var. Hala nöbette Mehmetçiğimiz. Hala mücadelemiz devam ediyor. Sıcak bir mücadelenin içindeyiz yıllardır. Dedelerimizin kanlarıyla fedakarlıklarıyla bize emanet ettiği bu vatan için mücadelemiz sürüyor.

“45 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ”

Şu anda binlerce Filistinli kadın, çoluk çocuğa içeride tecavüz ediliyor. Mahkum gençler var. Evi basılarak evlerinden alınan, yüz yıldır devam eden bir mücadele var orada. Sanki bu zulüm 7 Ekim'de başladı. Göz boyamaya bakın. Yıllardır binlerce insan ölüyor Filistin’de. Nerede insan hakkı, hukuku? Yüzlerce gazeteci ölüyor. Biz teröre destek verdiği için iki gazeteciyi içeri koyduk diye ayağa kalkıyordunuz. PKK destekçisi gazeteciler için ayağa kalktınız. Filistin’de kırk beş gazeteci öldürüldü. Bilerek ve bilinçli şekilde haber yapamasınlar gerçekleri dünyaya duyuramasınlar diye. Yani kendileri dünyaya sattığı tüm değerleri çiğnediler. Bunu bugün yapmadılar. Geçmişte de yaptılar ama bugün yine dünyanın gözünü boyamaya çalıştılar.

“FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK”

Filistin özgür olacak, buna inanıyoruz. Bunlar adanmışlığın göstergesi. Bu kadar yüksek bir şuur ve adanmışlık örneği ortaya koyuyorlar. Bu yaşadıklarımız bize bir daha gösterdi ki Batının sahte maskesini görmeliyiz. Ekonomik, askeri ve siyasi bağımsızlığımız devam etmeli. Artarak devam etmeli. Türkiye’ye devamlı operasyon çektiler. Türkiye ayağa kalkamasın diye yapılıyor bunlar.Güçlenmemiz ve üretmemiz gerekiyor. Silah sanayisinde güçlenmemiz gerekiyor. Milletimizin kaybedilmiş yılları için çalışmaya ihtiyacımız var. Gençlerimiz başaracak bunu. Türkiye, caydırıcı nükleer güce dahi sahip olmalı. Nükleer santrali için içeridekiler nasıl ayağa kalktı gördük. Büyük Türkiye hayali boşuna değil. Ama bu lafla değil çalışma ile oluyor. Ekonomimiz büyümek zorunda. Hepimizin ortak hedefi bu olacak” şeklinde konuştu.