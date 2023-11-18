- Kültür-Sanat

“Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında İzmit”  Foto-Video Maraton Yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı sebebiyle düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışması ödül töreni yarın akşam gerçekleşecek

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“Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında İzmit”  Foto-Video Maraton Yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor mask

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışmasında dereceye giren isimler için ödül töreni yarın saat 17.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. 

101 ESER DEĞERLENDİRİLDİ 

100. yıl kutlamalarında sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların değerlendirildiği yarışmada katılımcılar eserleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Katılımcıların ilettiği 101 adet fotoğraf ve videonun jüri tarafından değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek.
# cumhuriyet, İzmit belediyesi

- Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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