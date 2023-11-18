Almanya-Türkiye maçı muhtemel 11’ler

EURO 2024 elemelerinde BAY haftasındaki Türkiye, turnuvanın ev sahibi olan ve hazırlık maçları yapan Almanya'ya konuk oluyor. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Şampiyonası biletini alan Ay-Yıldızlılar, Panzer'e karşı kendini test etme şansı bulacak. Adeta EURO 2024'ün provası niteliğindeki karşılaşmada teknik patron Vincenzo Montella'nın rotasyona gitmesi bekleniyor.

Montella'nın Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü stoper ikilisiyle maça çıkması, beklerde ise Zeki ve Eren'e şans vermesi ihtimaller dahilinde. Millilerde Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'ye karşı İlkay Gündoğan kaptan olarak çıkacak. 74 bin kişilik stadın büyük bölümünü gurbetçi vatandaşlarımızın oluşturması bekleniyor.

100 YILDA 241 GALİBİYET

Ay-yıldızlılar, tarihinde 620 karşılaşmaya çıktı. 100. yılını kutlayan cumhuriyetle yaşıt milliler, 340'ı resmi, 280'i özel maçta biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 847 gol atan Türkiye, kalesinde 885 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER

Almanya: Ter Stegen, Süle, Rüdiger, Tah, Gosens, İlkay, Kimmich, Sane, Wirtz, Musiala, Füllkurg

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, İsmail, Salih, Orkun, İrfan Can, Kerem, Barış Alper

Saat: 22.45

Stat: Berlin Olimpiyat

Kaynak: SÖZCÜ