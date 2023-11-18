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Sağanak yağış öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağanak yağış uyarısıyla teyakkuza geçerek tüm hazırlıklarını tamamladı.

İhlas Haber Ajansı
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Sağanak yağış öncesi hazırlıklar tamamlandı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hafta sonu için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de Marmara Bölgesi ve Kocaeli'yi etkisi altına alması beklenen sağanak yağış ile fırtına öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir ve İSU ekipleri, 12 ilçede yağmursuyu hatları, mazgal ve ızgara temizliklerini yaparken, motopomp ve kurtarma araçlarını teyakkuza geçirdi.
# Büyükşehir Belediyesi, yağış, Meteoroloji, fırtına, İSU

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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