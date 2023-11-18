Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hafta sonu için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de Marmara Bölgesi ve Kocaeli'yi etkisi altına alması beklenen sağanak yağış ile fırtına öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir ve İSU ekipleri, 12 ilçede yağmursuyu hatları, mazgal ve ızgara temizliklerini yaparken, motopomp ve kurtarma araçlarını teyakkuza geçirdi.
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Sağanak yağış öncesi hazırlıklar tamamlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağanak yağış uyarısıyla teyakkuza geçerek tüm hazırlıklarını tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.